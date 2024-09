Luciano Spalletti, ct della Nazionale italiana, interviene in conferenza stampa dal ventre della Bozsik Arena alla vigilia del match di Budapest contro Israele, valido per la seconda giornata di Nations League. Parlando delle possibili scelte in vista dell'incontro di domani, Spalletti assicura che Alessandro Bastoni sarà della partita: "Bastoni domani gioca perché poi togliere sia lui che Riccardo Calafiori diventa complicato. È quello che ha più esperienza, ha cose che possono far bene a tutta la squadra. È difficile riproporre in blocco la squadra di venerdì, smaltire la fatica a distanza di due giorni è impossibile. Ora vediamo come stanno, ma ci sta che cambierò 3-4-5 calciatori".".

Sono arrivate ieri notizie positive sulle condizioni di Davide Frattesi, tuttavia il tecnico di Certaldo si impone cautela: "Frattesi è da valutare nell'allenamento di oggi, ma lui dice di stare bene e di essere pulito. È stato sostituito prima, è stato risparmiato del pezzo più pericoloso da smaltire. C'è da vedere un po' l'allenamento".

