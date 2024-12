Alessandro Del Piero sarà il gran cerimoniere del sorteggio di Miami che darà forma al Mondiale per Club 2025 (inizio previsto alle 19 italiane). L'ex numero dieci della Juventus sarà affiancato da altre icone del calcio e dello spettacolo che lo assisteranno durante le varie estrazioni che decideranno il destino delle 32 squadre partecipanti, tra cui l'Inter. Nello studio principale, invece, le conduttrici saranno Samantha Johnson e Diletta Leotta, volto di DAZN in Italia.

Un secondo studio nel centro di Miami, inoltre, sarà utilizzato come parte dello spettacolo, dove i principali presentatori di Telemundo Andrés Cantor e Ana Jurka accoglieranno ospiti di alto profilo. Il nuovo trofeo, progettato dalla FIFA e realizzato in collaborazione con Tiffany & Co., sarà presentato in diretta per la prima volta dal presidente Gianni Infantino, insieme a una speciale leggenda del calcio.

