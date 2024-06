Dopo il suo arrivo nel ritiro della Nazionale svizzera, il portiere dell'Inter Yann Sommer rilascia un'intervista all'emittente elvetica SRF, che sarà proposta integralmente domani. Nell'anticipazione offerta online, Sommer parla dell'imminente Europeo e fa un cenno alle sue intenzioni per il futuro: "Non voglio sorprese. Quindi mi chiedo cosa posso portare alla squadra, cosa potrebbe succedermi. Voglio dare alla squadra molta sicurezza dalla retroguardia, in modo che possano costruire bene il gioco. Giocare un altro torneo con la Nati? Al momento non lo so, ma sono aperto a tutto. Ma non è il momento giusto per chiedermelo, in questo momento il mio pensiero è solo a questo torneo. Però mi sento molto bene, il mio corpo sta bene e mi piace ancora molto il calcio".

Sulla concorrenza con Gregor Kobel, numero uno del Borussia Dortmund, Sommer aggiunge: “La competizione è importante e aiuta tutti ad andare avanti: aiuta me, come lui e come tutta la squadra. Alla fine, è fondamentale avere un buon clima durante l’allenamento. Abbiamo questo e una qualità molto elevata. Niente di tutto questo era diverso per me quando ero ancora il secondo portiere".

