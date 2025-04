Dopo aver parlato a Sky e in conferenza stampa, il portiere dell'Inter Yann Sommer è intervenuto anche a Inter TV, dove ha parlato di uno dei più scomodi avversari che domani dovrà affrontare: "Inter e Bayern sono due squadre molto forti anche da un punto di vista offensivo. Sarà interessante domani perché il Bayern fa pressing alto e aggressivo e per noi è importante, quando abbiamo la palla, di fare con tranquillità il nostro solito gioco. E allora, beh, non vedo l'ora sia domani" ha detto.

Su Kane. Lo hai studiato bene?

"Io studio tutti i giocatori delle altre squadre, però è chiaro che lui è un attaccante molto pericoloso. Lui è sempre in area, si muove sempre molto bene, ma non c'è solo lui, ci sono anche altri giocatori da tenere d'occhio".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!