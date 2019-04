A poco più di 48 ore da Inter-Juve, Lautaro Martinez resta in pole position nelle gerarchie dell'attacco di Luciano Spalletti. Stando a quanto filtra da Appiano Gentile al termine dell'allenamento del giovedì, il Toro rimane favorito rispetto a Mauro Icardi per occupare la casella centrale del tridente offensivo nerazzurro completato da Matteo Politano e Ivan Perisic. Confermata quasi in blocco, quindi, la formazione vista in campo con la Roma, con la sola, probabile eccezione di Marcelo Brozovic, forte candidato per entrare nell'undici di partenza dopo aver recuperato completamente dall'infortunio. Lo riporta Sky Sport.

