Defezione dell'ultimo minuto per Simone Inzaghi in vista dell'amichevole con l'Al-Nassr. "Riposo precauzionale per Henrikh Mkhitaryan che non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di oggi a causa di una lombalgia da sovraccarico", comunica l'Inter a poco meno di un'ora dal fischio d'inizio del match di Osaka.