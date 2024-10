Intervistato da Blue Sport, Xherdan Shaqiri, ex attaccante dell'Inter, ha avvisato i connazionali dello Young Boys in vista del match di stasera, valido per il terzo turno di Champions League: "Sarà una partita dura per gli svizzeri e non sarà certamente facile segnare a Yann (Sommer, ndr)".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!