Intervistato da Rai Sport dopo la partita contro la Germania, Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo, interpellato sulla valutazione che il club neroverde fa di uno dei suoi pezzi più pregiati fa capire di non essere troppo distratto dal discorso legato al mercato: "Mi valutano 40 milioni? Non le leggo queste cose. Conta solo il campo. I numeri li fanno le società. Per me conta il campo e divertirmi".