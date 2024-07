Intervenuto in conferenza stampa, il ct dell'Argentina Lionel Scaloni, tornato sulla panchina della sua Seleccion ha risposto anche a proposito delle scelta di formazione, nella fattispecie quelle che riguardano il reparto offensivo.

"Noi forniamo il giocatore e se vediamo che dobbiamo cambiarlo, lo facciamo. È qualcosa di logico. Voglio equilibrio nella mia squadra" ha detto il ct argentino. "A Lautaro Martínez è toccato uscire come a Julián Álvarez" ha detto sul reparto offensivo.

Paragone Copa America-Europeo:

"Non credo che una competizione sia più difficile dell'altra. Ciò non significa che andremo agli Europei e li vinceremo o forse è così. Mi piacerebbe che una squadra europea fosse invitata a vedere come si gioca una Copa América o viceversa, che sarebbe quasi un Mondiale. Non credo che ci sia molta differenza."