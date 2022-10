L'Inter coglie una vittoria tanto sofferta quanto importante al 'Mapei Stadium' contro il Sassuolo, al termine di un match che ha visto i nerazzurri non precisissimi, sia in attacco sia in difesa, ma con uno Dzeko in straordinaria forma che ha letteralmente tolto le castagne dal fuoco. Inter che dopo aver sofferto il Sassuolo nei primi 10 minuti del primo tempo crea due grosse occasioni con Lautaro e Dzeko, ma entrambi non inquadrano lo specchio della porta. Poi proprio al 45', sugli sviluppi di un calcio d'angolo favorito da un intervento in scivolata di Lautaro, anticipato da un difensore, Dzeko in piena area gira in porta il gol del vantaggio.