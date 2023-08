Nel corso della presentazione della squadra per la prossima stagione, l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali prende la parola dal palco pensando al mercato che sarà ma anche a quello che è stato: "Ci confrontiamo sempre, cerchiamo di capire quali possano essere le condizioni migliori. Poi c'è anche una questione d'affetto quando lavori con dei ragazzi per tanti anni e quando vanno via o vogliono cambiare squadra ti dispiace e auguriamo a tutti di ottenere dei successi ma il primo successo deve ottenerlo la nostra squadra. Noi andiamo avanti col progetto degli italiani, abbiamo preso diverse promesse. Quest'anno abbiamo ceduto Davide Frattesi e la speranza è quella di trovare altri giocatori in grado di ripetere il suo percorso".

Il prossimo sarà l'anno di Pinamonti?

"Lo spero perché lo scorso anno non ha espresso il suo potenziale. Quest'anno possono esserci tutte le possibilità per far sì che lui diventi ciò che noi crediamo possa diventare. Io credo che lui possa diventare anche il centravanti della Nazionale".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!