Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Cagliari: "Dobbiamo cercare sempre di alzare l'asticella, quest'anno sapevamo che non sarebbe stata una stagione semplice ma abbiamo ottenuto degli ottimi risultati - ha detto, come ripreso dai colleghi di TMW -. Dobbiamo valutare i giocatori che resteranno e quelli che andranno via, prima di poter pensare agli obiettivi del 2022/23. Abbiamo diversi giocatori richiesti da club importanti, il nostro obiettivo è quello di crescere e migliorarci quindi prima di cedere i calciatori ci penseremo bene: proveremo a tenerci stretti gli uomini più importanti. Dionisi sta facendo molto bene, è un ottimo allenatore e siamo contenti di come si sta comportando".