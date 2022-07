Come noto, il Comune di Milano, attraverso il Collegio dei Garanti, ha detto no ai referendum presentati contro il progetto di Inter e Milan per costruire il nuovo San Siro basando la decisione su due delle tre verifiche di fattibilità tecnica e contabile. "La verifica della Direzione Rigenerazione Urbana fa presente che i pareri tecnici sul progetto delle due squadre calcistiche, FC Internazionale e AC Milan, a suo tempo rilasciati, confermano la fattibilità degli interventi proposti e quindi di contro precludono la fattibilità tecnica di quanto proposto sia col quesito referendario propositivo, sia con quello abrogativo", spiegano i Garanti.

In particolare, si legge nel parere, sulla richiesta di 'salvaguardare lo Stadio Meazza nella sua attuale funzione, senza procedere all’edificazione di un nuovo impianto sportivo con la medesima funzione', la Direzione Rigenerazione Urbana sottolinea come la Scala del Calcio sia "uno stadio vetusto" e che, come sottolineato dai club, “la ristrutturazione dello stadio Meazza, oltre a generare problemi di utilizzo nel corso dei lavori sulla struttura da parte dei due Club, durante le varie fasi del cantiere di ristrutturazione stimata in circa 5-6 anni, la capienza dello stadio si ridurrebbe significativamente e non potrebbe garantire prestazioni equivalenti a quelle di un impianto di nuova generazione".