Un nuovo tassello per il Milan Futuro, la formazione Under 23 rossonera che quest'anno farà il suo debutto in Serie C. Un acquisto per certi versi sorprendente, non tanto perché trattasi di un giocatore 'fuoriquota' quanto perché si tratta di un prodotto di lunga data delle giovanili dell'Inter: è Samuele Longo, attaccante 32enne con una carriera tra i professionisti piuttosto movimentata ma senza trovare mai il grosso acuto. Secondo quanto raccolto da MilanNews.it, Longo, attualmente svincolato, sosterrà nei prossimi giorni le visite mediche.