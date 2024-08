Andrea Pirlo, tecnico della Sampdoria, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Como. Come ha visto i giovani nuovi arrivati? "Molto bene, giocatori interessanti e di prospettiva. Akinsanmiro arriva dalla Primavera dell'Inter ma era sulla bocca di tutti con tantissime richieste ma siamo stati bravissimi. Meulensteen è arrivato dopo, ha lavorato poco in Olanda, è arrivato con un po' di lavoro in meno e avrà un po' di tempo per adattarsi al lavoro in Italia. Lo abbiamo già visto, è un giocatore intelligente e ha ottime qualità", ha concluso.