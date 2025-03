Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine del Forum Welfare, ha offerto un aggiornamento sui colloqui avuti ieri con Inter e Milan a proposito del progetto per il nuovo stadio di San Siro: "I club non hanno problemi o differenze sulla proposta da fare al Comune rispetto alla quale hanno raggiunto un accordo. Stanno discutendo di clausole che riguardano i rapporti tra loro, perché è chiaro che si tratta di un’operazione lunga, che durerà anni quindi devono porre cura a capire come regolamentare eventuali punti di blocco o disaccordo. Sono abbastanza fiducioso e li rivedo domani".

Non ci sono comunque ultimatum da Palazzo Marino, rassicura il sindaco: "Nessun tipo di ultimatum, ma gli ho spiegato che noi dobbiamo procedere se vogliamo confermare i tempi che ci eravamo dati. Tempi che sono confermati".

