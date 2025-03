"Ho voluto aspettare il Consiglio Comunale: il bando è stati fatto uscire ieri sera, ovviamente era già tutto pronto. Come sapete il bando è aperto fino a fine aprile, quindi sono quasi 40 giorni, vediamo e poi dopo proseguiremo. Rimane sempre il nostro obiettivo di riuscire a fare la cessione entro le vacanze". Parla così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della visita al cantiere del progetto 'Green on the ground' del Policlinico di Milano.

Sala replica poi a Maurizio Lupi, il presidente di Noi Moderati, che ieri ha detto che se Sala si dimettesse il centrodestra sarebbe pronto a governare Milano: "Se dovessi rispondere in romanesco direi a Maurizio Lupi 'magna tranquillo'. Io andrò avanti fino alla fine, che si preparino va solo bene, lo dico in maniera molto seria. Io se il centrodestra individuasse un candidato forte sarei solo che contento".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!