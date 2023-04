Nel post partita di Torino-Roma , José Mourinho si è concesso ai microfoni di DAZN, lanciando una forte provocazione in merito alla penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus. Il 19 aprile è attesa la sentenza sul ricorso presentato dal club bianconero. "Roma terza in campionato? Ma siete sicuri che la Juve non abbia 59 punti? Siamo in Italia", le parole dello Special One .

"Chi temiamo? Noi stessi, vogliamo pensare come una grande squadra e una grande squadra non butta fuori nessuna competizione. Una grande squadra non perde una partita per vincere la prossima, questo e' il nostro problema. Abbiamo limiti in rosa, siamo ai quarti di finale in Europa che sembra più una Champions. Abbiamo di nuovo tre partite a settimana e per noi e' dura. Non sono capace di pensare da piccola, pensiamo di partita in partita e vedremo quali sono i nostri limiti", ha aggiunto il portoghese.