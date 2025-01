Si discute ormai ogni giornata di Serie A degli episodi arbitrali, più o meno dubbi. Gianluca Rocchi, designatore arbitrale AIA, è intervenuto ai microfoni di DAZN per tracciare un primo bilancio degli arbitraggi del girone d'andata: "Sono moderatamente soddisfatto di arbitro e Var. Non eravamo partiti bene, adesso siamo migliorati. Il Var può intervenire sempre, ma la filosofia è di togliere l’errore macroscopico. Chi decide chi interviene? Var e Avar. Stiamo facendo un gruppo solo di Var, così più professionisti avremo e meno problemi ci saranno", ha spiegato Rocchi, che poi è entrato nello specifico: "Il rigore di Inter-Napoli è un rigore che live avrei assegnato sempre, l'avremmo fatto tutti. Poi, rivedendolo, può essere discutibile, ma gli episodi discutibili sono materiale da Var. Quello su Dumfries l'avremmo dato tutti", ha ribadito, spiegando: "Il Var deve intervenire se l'arbitro commette un errore, dunque in Inter-Napoli non doveva intervenire".