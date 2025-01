Arrivato in conferenza stampa dopo il pareggio ottenuto dalla sua Roma contro il Bologna, il tecnico giallorosso Claudio Ranieri ribadisce quella che è la linea del club in materia di calciomercato: "Lo dico chiaramente: non spendiamo la cifra importante. Io sono molto contento della rosa che abbiamo", si è premurato di dire il tecnico testaccino. Parole che suonano come un nuovo 'no' all'idea Davide Frattesi, per il quale l'Inter chiede come noto una somma di quelle grosse...

