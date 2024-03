Dopo i dubbi delle scorse ore, Calzona risolve il nodo Osimhen. E seppur la sua titolarità rimane fortemente in dubbio, l'attaccante del Napoli rientra nella lista dei convocati per la sfida di domani contro l'Inter, valida per la 29esima giornata di Serie A, ed è partito per Milano. A riferirlo è Sky Sport che rimane cauta sull'impiego del centravanti nigeriano e indica Jack Raspadori come il favorito a scendere in campo dal primo minuto a San Siro.

Questo è l'elenco completo dei convocati di Calzona per il big match di San Siro:

Portieri: Meret, Gollini, Collini

Difensori: Di Lorenzo, Mazzocchi, Mario Rui, Natan, Ostigard, Juan Jesus, Rrahmani, Olivera

Centrocampisti: Cajuste, Zielinski, Dendoncker, Traore, Lobotka, Lindstrom

Attaccanti: Ngonge, Politano, Kvaratskhelia, Osimhen, Simeone, Raspadori.

