"Sono venuti fuori i limiti di inizio stagione". È un Beppe Bergomi critico quello che si presenta negli studi di Sky Sport per commentare il pareggio incassato dall'Inter contro la Juventus: "Con due gol di vantaggio l'Inter ha abboccato al tentativo della Juve di farla scoprire - il pensiero dello Zio -. Sono disattenzioni ed errori che non ti puoi permettere. E sul 4 a 2 non si può prendere contropiede in casa".

