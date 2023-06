"Io e mia moglie Marina aspettiamo questa finale con serenità. Certo, non nego che di notte mica è facile dormire, ci pensiamo da giorni". L'ammissione è di Giancarlo Inzaghi, papà di Simone e Pippo, intervistato dal Corriere della Sera a poche ore dalla finale di Champions League tra Manchester City e Inter.

"Ci stiamo godendo questo momento meraviglioso" aggiunge, sottolineando che per l'allenatore nerazzurro la partita con il Manchester City rappresenta "un risultato straordinario". Anche perché "Simone è stato bombardato di critiche. Eppure ha realizzato un’annata pazzesca. Ci sono tecnici in là con gli anni che hanno conquistato un solo trofeo in vita loro e vengono celebrati. Simone ha già conquistato sette coppe, per non citare i trofei da tecnico delle giovanili".

