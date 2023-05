La finale di Champions League centrata dall'Inter "è un risultato importantissimo per il bilancio della società". Parola di Ernesto Paolillo, ex ad nerazzurro raggiunto da TMW Radio per commentare, anche per l'impatto economico, l'impresa della squadra di Inzaghi: "Fondamentale anche perché si porta a casa l’incasso di San Siro e quello per aver raggiunto la finale. Gli sponsor, poi, sono più attirati dopo un risultato del genere. Il bilancio dell’Inter viene da una grande fatica per i debiti. Questo sposta e non poco".

Può rilanciare anche la candidatura di Zhang per il prossimo futuro?

"Questo scenario non cambia per me ma aumentano le possibilità di vendere bene l’Inter. Il debito che c’è resta ed è ad un tasso molto elevato. La necessità di vendere i nerazzurri resta".

La differenza di spesa per costruire la squadra tra Inter e Manchester City è impressionante. Che idea si è fatto?

"Questo dice quello che io penso da sempre. Il grande merito di questo risultato per me è di Marotta che si è trovato a costruire la squadra vendendo i più importanti e comprandone altri per risanare il bilancio. Ha costruito una squadra per arrivare alla finale. Meriti sì per società, Inzaghi e calciatori ma enormi di Marotta".