Intervistato dai colleghi di Radio Radio, Gianluca Pagliuca ha spiegato i motivi per i quali è d'accordo con la decisione presa da Simone Inzaghi in questo avvio di stagione di alternare tra i pali André Onana e Samir Handanovic: "Se il portiere è veramente forte dovrebbe giocare sempre sia in campionato che in Champions - le parole dell'ex numero uno nerazzurro -. Ad esempio l’Handanovic di qualche anno fa meritava di giocare tutte le competizioni, ma quest’anno sono d’accordo con la scelta di Inzaghi di alternarlo con Onana. Per intenderci il Maignan della situazione è assolutamente insostituibile".