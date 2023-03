La LuLa ha avuto due facce in Inter-Lecce per la Gazzetta dello Sport: se Lautaro è stato premiato come MVP nerazzurro, con tanto di 7 in pagella, Lukaku (5,5) è risultato essere l'unica nota stonata per Inzaghi della serata di San Siro. Il Toro ha fatto 'emergere il suo spirito di lottatore', mentre Big Rom 'è giù di tono'. Mezzo punto in meno di Lautaro per Acerbi, Barella, Mkhitaryan e Gosens; sufficienza per Onana, Darmian, Bastoni, Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Dzeko.