Cambiano le gerarchie nella Nazionale dei Paesi Bassi, che in queste tornata internazionale non potrà in rosa su tre senatori come Marten De Roon, Georginio Wijnaldum e Daley Blind. "Ci sono altri giocatori che devono raccogliere la sfida - ha spiegato il ct Ronald Koeman in conferenza stampa a quattro giorni dalla sfida di Nations League contro la Bosnia -. Nella nostra squadra serve sempre esperienza. Per me i leader sono Virgil van Dijk, Nathan Aké, Denzel Dumfries e Wout Weghorst. Poi abbiamo anche calciatori di 25-26 anni".