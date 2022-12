L'Olympique Marsiglia è pronto a operare il sorpasso ai danni di Inter e Napoli per Azzedine Ounahi, centrocampista dell'Angers e della Nazionale marocchina semifinalista degli ultimi Mondiali. Secondo l'emittente transalpina RMC Sport, i Phocéens sono disposti a mettere sul tavolo un'offerta da 20-25 milioni per strappare il giocatore alla concorrenza. Ounahi, che è finito anche nella lista del Barcellona, ha ricevuto anche l'apprezzamento del presidente dell'OM Pablo Longoria, che in una conversazione risalente al Mondiale e riportata da L'Equipe ha affermato: "Ha capacità sia atletiche che tecniche, è più fisico di quanto si possa pensare a prima vista"