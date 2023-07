Con i 52 milioni intascati dal Manchester United, la cessione di André Onana entra nella top 10 delle plusvalenze più importanti messe a segno dall'Inter nella storia del calciomercato, piazzandosi al terzo posto dietro quelle realizzate per Romelu Lukaku al Chelsea e Zlatan Ibrahimovic al Barcellona. In termini assoluti, l'incasso per Onana è quarto in graduatoria, dietro anche ai 68 milioni avuti dal Paris Saint-Germain per Achraf Hakimi.

