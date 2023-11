Nessuna sorpresa tra i convocati dell'Olanda per gli ultimi match di qualificazione verso Euro 2024, in programma durante la sosta di novembre. Nella lista del ct Koeman per la sfide contro Irlanda e Gibilterra sono presenti i nomi degli interisti Denzel Dumfries e Stefan de Vrij, mentre è ancora escluso Davy Klaassen.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!