Il rinnovamento delle infrastrutture del club è stato uno dei macro-temi approfonditi da Beppe Marotta nel suo discorso agli azionisti durante l'assemblea dei soci dell'Inter odierna. Oltre a ribadire la volontà di Oaktree di costruire un nuovo stadio a San Siro, il presidente nerazzurro ha sottolineato l'importanza di avere impianti più moderni per quello che riguarda le 'case' in cui si allenano prima squadra e vivaio: "Pensiamo che il Centro Sportivo di Appiano Gentile e Interello necessitino di alcuni rilevanti investimenti. Si tratta di strutture essenziali per lo sviluppo dei nostri atleti e per aumentare la competitività della Prima Squadra Maschile e Femminile", le parole del dirigente varesino.