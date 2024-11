"Manca ancora tanto al termine della stagione ed è ancora troppo presto per parlare di Scudetto anche se ora siamo primi in classifica". Così lo scozzese Billy Gilmour, intervenuto in conferenza stampa nel ritiro della Nazionale di Steve Clarke, si è espresso a proposito della lotta scudetto del suo Napoli. "Siamo chiaramente felici per quanto stiamo facendo, abbiamo iniziato bene la stagione" ha detto a Tuttosport.

Sogni di vincere il campionato con il Napoli?

"Certo, è un sogno, ma dobbiamo ragionare gara dopo gara, è ancora presto".

Sull'ex centrocampista del Napoli, oggi all'Inter, Piotr Zielinski.

"Davvero un ottimo giocatore, è bravo a muovere la palla e a riceverla. D’altronde per giocare nell’Inter devi essere un top player".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!