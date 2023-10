Rudi Garcia, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa. Un collega gli ha chiesto un'opinione sulla frase di Mourinho, secondo il quale è l'Inter la squadra più forte del campionato. La guida dei partenopei ha replicato: "Non c'entra con la gara di domani, rispondo volentieri su Napoli-Milan. In campionato siamo ad un quarto neanche, è tutto ancora da fare".

Per lei rappresenta la partita venerdì dopo questo avvio di stagione? Con le grandi avete perso finora.

"La verità è sulle 13 gare dall'inizio della stagione, compreso il Milan. E' più logico pensare così. Affrontiamo un avversario diretto, abbiamo una grande voglia di vincerla, in casa, per fare una striscia interessante".