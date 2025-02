Il Napoli sta per scendere in campo a Como e ai microfoni di DAZN parla Antonio Conte.

Billing al posto di Anguissa: pesa la diffida in vista dell'Inter?

"Vogliamo ampliare un po' la possibilità di intervenire su giocatori che hanno giocato meno o non hanno giocato proprio come Billing che è arrivato a gennaio. Ora ha raggiunto una buonissima condizione fisica ed è entrato nei concetti tattici. Sicuramente c'è anche il fattore Anguissa, ma sapete benissimo che il fatto che lui possa prendere un giallo è relativo. Vogliamo valorizzare tutti i calciatori che abbiamo, tenendo conto che oggi vogliamo ottenere il massimo".

Nota positiva del match con la Lazio l'intesa Raspadori-Lukaku.

"Un allenatore deve cercare di affrontare le situazioni che periodicamente si presentano, magari legate a infortuni o scadimenti di forma. Si cercano soluzioni per esaltare le caratteristiche dei giocatori senza snaturarli. Oggi mandiamo in campo una formazione con due punte, due centrocampisti di inserimento e due quinti che sono esterni d'attacco. C'è emergenza, ma possiamo fare bene".