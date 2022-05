Banti (al Var) suda quasi più di Manganiello in campo. È quanto sottolinea La Gazzetta dello Sport, che tra le pagine della sua edizione odierna analizza gli episodi da moviola di Inter-Empoli partendo dallo 0-2 di Zurkowski (10’ pt), annullato perché Perisic fa un “salvataggio” e non una giocata, atto che non sana la posizione in fuorigioco di Pinamonti.