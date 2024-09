Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Nations League contro il Galles, il ct della Turchia Vincenzo Montella ha fatto il punto sui suoi giocatori, rispondendo anche sul centrocampista dell'Inter, Hakan Calhanoglu, reduce da un piccolo problemino.

"Arda (Guler, ndr) è in salute, si è allenato e quindi è a disposizione, lo posso dire con tutta tranquillità - ha detto prima di soffermarsi su Calhanoglu -. Hakan ha avuto qualche problemino, ma oggi ha lavorato con la squadra ed è a disposizione. Devo ancora decidere, anche se ho già la scelta in testa, se utilizzarlo nel primo tempo o nel secondo tempo. Abbiamo bisogno di fare qualche valutazione in più a proposito".

