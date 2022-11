"Le occasioni non concretizzate hanno pesato tantissimo, alla fine le abbiamo pagate. Non è accettabile prendere l'1-0 dal nostro calcio d'angolo, ma è il calcio". Così Henrikh Mkhitaryan, parlando in esclusiva a Rai Sport, a margine della sconfitta patita dall'Inter per mano della Juve ieri sera. "Dobbiamo guardare avanti, crederci e pensare di vincere le prossime due partite - ha aggiunto l'armeno -. Ne usciremo anche da questa sconfitta, sono fiducioso, Ci siamo creati delle difficoltà da soli, ora dobbiamo fare di tutto per vincere le ultime due prima della sosta".