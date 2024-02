Archiviata la vittoria ottenuta contro la Juventus che ha permesso all'Inter di allungare proprio sui bianconeri, la squadra di Simone Inzaghi è chiamata ad un altro banco di prova: la Roma di De Rossi, sull'onda dell'entusiasmo del cambio in panchina. "Una partita difficile" come dice Henrikh Mkhitaryan a Inter TV prima di scendere sul campo dell'Olimpico: "La Roma è una squadra nuova con un nuovo allenatore. Sarà difficile ma l’abbiamo preparata bene e faremo del nostro meglio e faremo di tutto per vincerla e continuare il nostro percorso".

Inter e Roma sono le squadre che segnano di più negli ultimi quindici minuti. Come si mantiene la concentrazione per tutta la gara?

“Non dobbiamo aspettate gli ultimi quindici minuti, dobbiamo provare a segnare prima possibile. Agli ultimi quindici minuti ci penseremo quando arriveranno. Dobbiamo stare attenti e sereni per tutta la partita perché la Roma è una squadra molto brava, forte tecnicamente, tatticamente e fisicamente. Non dobbiamo mollare neanche un secondo, fare il nostro meglio per restare concentrati e vincere questa partita".

