"Abbiamo pensato solo a questa partita, possiamo vincere e iniziare una nuova pagina. Usciremo da questa situazione e saremo più forti. Queste le parole di Henrikh Mkhitaryan, intercettato da DAZN prima di Inter-Roma.

Hai dato qualche consiglio a Inzaghi visto che sei un ex della gara?

"Lui sa benissimo cosa fare e cosa non fare, non c'è nulla da aggiungere perché è un allenatore bravo. Siamo pronti per questa partita".