"Abbiamo lasciato tre punti perché ovviamente meritavamo di più. Ottimo primo tempo e anche il secondo avevamo iniziato bene, poi ci siamo persi un po' dopo il loro primo gol". Lo dice Henrikh Mkhitaryan a DAZN dopo il ko con la Juve. "Non credo ci sia qualcosa di mentale, siamo l'Inter e sappiamo come reagire. Secondo me ci sbilanciamo per recuperare e perdiamo la partita. Ma in generale sono fiducioso, perché siamo forti e possiamo fare molto meglio senza dubbio. Differenza tra Italia ed Europa? Non ci sono partite facili, noi proviamo a fare del nostro meglio. Abbiamo inizato male, ma c'è ancora tempo per correggerci. Pensiamo a vincere queste ultime due partite e poi c'è la sosta: è tre anni che sono qui in Italia e so che a gennaio inizia un nuovo campionato. C'è per la prima volta un Mondiale di mezzo, ma noi non possiamo fare altro che prepararci al meglio".