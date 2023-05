Trentatrè anni dopo Maradona, il Napoli torna finalmente sul tetto d'Italia. Basta il pari (per 1-1) alla squadra di Spalletti, che sembra essersi dimenticata come si vince ma non come si lotta e dopo lo svantaggio firmato da Lovric al 13esimo che aveva gelato il popolo azzurro, arriva il solito protagonistissimo Victor Osimhen che al 52esimo rimette sul binario giusto il treno verso la gloria e riporta sotto l'ombra del Vesuvio la più agognata delle gioie: con 80 punti, a +14 dalla Lazio seconda e a cinque giornate dalla fine del campionato il Napoli di Luciano Spalletti, di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia è campione d'Italia per la terza volta nella storia.

In serata si gioca anche al Castellani, dove l’Empoli regola il Bologna con un prepotente 3-1. Gli azzurri mettono il match in discesa già nel primo tempo con l’autogol di Lucumì e con la deviazione vincente di Akpa Akpro, mentre nelle ripresa è Cambiaghi a calare il tris per i toscani. Nel finale di gara arriva il gol della bandiera della squadra di Thiago Motta, con il solito Orsolini glaciale dal dischetto.

