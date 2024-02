Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro la Lazio: "Sentimenti dopo l'Atalanta? Ci siamo riequilibrati: vogliamo rimettere in campo la prestazione di domenica scorsa, però ottenendo un risultato diverso. Campionato chiuso? Credo di sì per il primo posto. L'Inter sta facendo un campionato incredibile e hanno avuto un calendario difficile, in cui le hanno vinto tutte: superando quel percorso in modo così netto credo sia finita", le parole raccolte da TMW.

L'Inter può vincere lo Scudetto nel derby?

"Voi siete dei fenomeni a far perdere energie: il 21 aprile è troppo lontano. Ora abbiamo la Lazio".

C'è una quota Champions?

"No, Allegri è molto bravo in queste statistiche qua... Mi sembra avesse detto 70 punti".

L'Inter è paragonabile al Napoli dell'anno scorso?

"A quel livello lì. Entrambe hanno fatto dei numeri incredibili, credo solo come la Juve di Conte. Una squadra che fa tante vittorie di fila e che ha perso solo una partita vuol dire che sta facendo un campionato sopra le righe".

