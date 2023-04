Il derby di andata tra Milan e Inter valido per le semifinali di Champions League e in programma il prossimo 10 maggio sarà trasmesso in chiaro, ma non è ancora noto su quale canale. Una scelta che si è resa necessaria dal momento in cui la normativa AGCOM colloca le semifinali di Champions con la presenza di italiane tra gli eventi di interesse nazionale per i quali deve essere garantita la copertura in chiaro.

Amazon Prime, detentore dell'esclusiva per la miglior gara del mercoledì, secondo Tuttosport sarebbe in trattative avanzate con Sky e Mediaset e la spunterà chi presenterà la proposta migliore tra i vari soggetti coinvolti. TV8 per la piattaforma Comcast e Canale 5 per il Biscione i due canali candidati.