Nel corso dell'intervento di oggi ai microfoni di Milan TV, Zlatan Ibrahimovic ha risposto anche ad altre domande relative all'Inter e al mancato arrivo di Antonio Conte sulla panchina rossonera:

Perché non Conte?

"Prima abbiamo studiato il tipo di allenatore e l'approccio nel suo gioco. È uscito Paulo Fonseca e ci abbiamo parlato faccia a faccia; così lo senti, hai un feeling; lui è molto ambizioso, ha tanta voglia di lavorare, di fare bene e di migliorare. Nel Milan c'è un allenatore, non un manager. Con Conte non abbiamo discusso perché i criteri che abbiamo messo noi, con tutto il rispetto per lui, non c'era in lui quello che cercavamo".

Ti ha fatto soffrire lo Scudetto dell'Inter?

"Sofferto no, io non soffro. Questa parola è per un perdente. Qua parli con un vincente, quindi l'Inter ci dà carica per fare ancora di più".

