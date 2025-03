Ospite in veste di ambassador a un evento della Lega Serie A, andato in scena a New York, Marco Materazzi ha parlato così del rapporto tra il nostro calcio e gli Stati Uniti: "L'obiettivo è quello di portare più americani possibili a seguire il calcio italiano sia in territorio nazionale che oltreoceano - le parole dell'ex difensore rilasciate a Italpress -. La Lega sta facendo questo con ogni giocatore di ogni nazione per far sì che il turista stesso possa usufruire dei servizi che sono in Italia. Ci invidiano tutti il cibo, la storia e il calcio. Siamo bravi ad assorbire e a mettere in atto quello che di buono viene fatto qui con NBA, NFL e altri sport, siamo qui per imparare e migliorare le nostre caratteristiche".

Parlando della sua Inter, Matrix ha fatto riferimento anche all'impegno che dovrà sostenere tra giugno e luglio, proprio sul suolo americano: "Le potenzialità dell'Inter le conosciamo tutti. Adesso sta passando un momento dove ha diversi infortuni, ma oggi leggevo che potrebbe fare addirittura 67 partite in un anno, che sono tantissime. Con il recupero degli infortunati, poi c'è una buona rosa, abbastanza profonda per poter affrontare anche il Mondiale per Club".

