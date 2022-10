Dopo il 3-3 pazzo contro il Barcellona in Champions League, come sottolineato a chiare lettere da Simone Inzaghi, l'Inter deve mettere tutte le sue energie sule gare di campionato contro Salernitana e Fiorentina, per provare a recuperare il terreno perso in classifica. Un concetto espresso anche da Beppe Marotta, nei minuti precedenti alla sfida del Camp Nou di mercoledì sera: "Dobbiamo posizionarci nel migliore dei modi perché siamo in una posizione che non confà alle ambizioni della società e della storia dell'Inter. Al nostro interno c'è sempre stata grande tranquillità e rispetto per il lavoro di Inzaghi", le parole dell'amministratore delegato nerazzurro a Mediaset Infinity.