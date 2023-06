Il mercato entra nel vivo in quel di Rimini, sede dell'apertura di questa finestra di calciomercato. Come riporta TMW, è arrivato a destinazione l'ad dell'Inter Giuseppe Marotta, mentre il dg del Sassuolo Giovanni Carnevali era già sul posto: in serata, come noto, è atteso un incontro tra i due dirigenti per fare il punto sulla trattativa per Davide Frattesi, al momento 'bloccato' dalla mancata uscita di Marcelo Brozovic.