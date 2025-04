Dopo le parole pronunciate sul palco di San Siro, il presidente dell'Inter Beppe Marotta torna sulla prossima partecipazione dell'Inter al Mondiale per Club anche in un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di DAZN: "Sicuramente è un sentimento di emozione e orgoglio. Arrivare qua significa aver superato tanti nostri competitor; siamo qua in forza di un ranking superiore ad altre squadre ed è una grande soddisfazione".

Sul rappresentare l'Italia nel mondo.

"Questo è un evento globale, che coinvolge 32 squadre di tutti i continenti. Questo significa onorarlo non solo per la storia del nostro club e per i nostri tifosi, ma per la nostra nazione".

Come ci arriva l'Inter?

"Difficile fare delle previsioni, perché questo torneo si disputa a cavallo di due stagioni, una logorante che è quella che sta per chiudersi e quella che arriverà. Questa è una situazione nuova e da studiare, ma le motivazioni non verranno mai meno; se le gambe gireranno di pari passo con le motivazioni potremmo toglierci delle soddisfazioni".

Al Mondiale per Club si affronteranno avversarie inedite.

"Questo è il bello del calcio: l'incognita, le cose imprevedibili fanno parte di questo mondo. Difficile fare pronostici, ci sono squadre più forti dell'Inter ma ce la giocheremo fino in fondo. I nostri tecnici stanno lavorando per questo, manca qualche mese. Purtroppo siamo concentrati su impegni e nazionali di assoluto prestigio, ma avremo anche la possibilità di concentrarci su quelli che saranno gli impegni futuri".

Inter in corsa per quattro competizioni.

"Questo è nel DNA del club. Dobbiamo partecipare ai nostri eventi puntando a raggiungere il massimo. Dobbiamo essere ambiziosi quindi vogliamo provare assolutamente a vincere".

L'Inter su DAZN per tutto il Mondiale per Club.

"I giocatori saranno orgogliosi di indossare questa maglia storica e piena di successi. Questo è un trofeo nuovo come il format, l'Inter per la prima volta affronterà 31 squadre ma lo farà con la mentalità che ha sempre contraddistinto questo club".

