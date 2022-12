Ivan Rakitic, che ha detto addio alla nazionale già da tempo, dopo lo 0-0 con il Belgio che ha qualificato agli ottavi dei Mondiali la sua Croazia, ha pubblicato una storia su Instagram (poi cancellata) nella quale prende in giro in modo specifico Romelu Lukaku per i gol falliti contro i suoi ex compagni. "Andiamo Lukaku! Lo onoreremo per un mese a Spalato! Andiamo!", ha detto il centrocampista balcanico con il sorriso stampato sul volto.