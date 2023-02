Commovente il messaggio social di Romelu Lukaku per Christian Atsu, l'attaccante ghanese deceduto nel terremoto in Turchia. L'interista è stato compagno di squadra di Atsu ai tempi dell'Everton: "È dura da accettare... Stare con te è stato fantastico: il modo con cui lavoravi in allenamento, l'amore che avevi per la tua famiglia e i tuoi figli. Possa Dio dare tutta la forza ai tuoi figli e alla tua famiglia. Dio benedica la tua anima. Ti amerò sempre".